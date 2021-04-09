В городской думе окончен прием документов на присвоение звания почетный гражданин города Тюмени

Медицинская общественность Тюмени, а также коллектив Областной клинической больницы № 1 выдвинули кандидатуру на присвоение звания почетный гражданин города Тюмени. Ирина Чайковская работает заведующей токсикологическим отделением больницы и входит в состав Европейской ассоциации токсикологов. Ее медицинский стаж — 38 лет, 36 из которых она трудится в ОКБ № 1.

С 2020 года Ирины Чайковская работает в моноинфекционном госпитале, ухаживая за пациентами с COVID-19. Она вылечила более 200 человек, а также спасала жизни пациентам с гаффской болезнью. Члены комиссии по присвоению звания единогласно одобрили кандидатуру. Голосование по этому вопросу состоится на заседании думы в июне.

"Народные избранники по мере возможностей помогают докторам в выполнении ежедневных служебных обязанностей, — рассказал председатель думы Евгений Заболотный. — Доставляют рецепты в аптеки, развозят медработников к пациентам, получающим лечение на дому, а также поощряют врачей".

Напомним, что с 2020 года наград Тюменской городской думы удостоены 160 медработников. Также депутаты рассматривают две кандидатуры на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью.