Депутаты городской думы обсудили работу общественного транспорта

Работу тюменского пассажирского транспорта обсуждали депутаты в ходе очередного заседания городской думы 25 февраля. Как рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов, в настоящее время маршрутная сеть охватывает все, в том числе, активно застраивающиеся районы города.

По его словам, по данным 1 января 2021 года на городских линиях работают 1 тыс. 144 автобуса. Протяженность маршрутной сети Тюмени составляет в более 590 км, на улицах города действуют 22 километра выделенных полос для общественного транспорта. 37 дачных маршрутов перешли на круглогодичный режим работы.

Игорь Фролов отметил, что более шестидесяти процентов транспорта приспособлено сегодня для перевозки маломобильных пассажиров. Средний возраст техники составляет четыре с половиной года.

Депутат Сергей Пыхалов выразил благодарность администрации Тюмени от лица жителей Нижнетавдинского района, которые долгое время не могли пользоваться услугами транспорта круглый год. "Благодаря маршруту 152К люди получили возможность ездить в город", - отметил депутат. Также народный избранник предложил вернуться к вопросу о предоставлении всем школьникам города бесплатного проезда в общественном транспорте.

"Сегодня депутаты отметили, что администрацией Тюмени проделана большая работа по обеспечению жителей города транспортными услугами, - рассказал председатель гордумы Евгений Заболотный. – Это касается как внутригородских маршрутов, так и поездок за пределы города, в первую очередь, это дачные участки. Очень хороший маршрут с комфортабельными автобусами работает сегодня в направлении аэропорта Рощино".

Так же, по его словам, в настоящее время серьезные средства городского и областного бюджетов используются для обеспечения проезда для льготных категорий граждан.

"При бюджете города в 32 миллиарда рублей три миллиарда расходуются на эту меру поддержки для школьников и ветеранов, пожалуй, ни в одном другом городе не выделяются такие средства на льготное обслуживание", - подчеркнул он.