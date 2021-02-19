Александр Моор рассказал, что определяет уровень доверия к власти

Губернатор Тюменской области на круглом столе "Губернаторы новой волны: от доверия – к результату", организованном в в МИА "Россия сегодня", назвал две формулы, определяющие уровень доверия к власти, сообщает ОперШтаб.

"Первая формула – это участие. Когда ты участвуешь, то понимаешь, что происходит. Когда ты понимаешь, то доверяешь тому, что происходит. Вторая формула – диалог, обратная связь, результат. Если после диалога и обратной связи нет результата, все превращается в болтовню", – уверен Александр Моор.

Население позитивно реагирует на прямые линии с властью и активно включается в диалог. Это позволяет снять острые моменты и понять, что волнует людей в настоящий момент, отметил Моор, подчеркнув эффективность такого общения. "Год назад мы принимали борт из Уханя. От решения организовать первый обсерватор до приема борта прошло двое суток. Это было рискованно. Тогда никто не понимал заразности вируса. Наблюдалась высокая волна негатива. На 3-4 день мы провели прямую линию, в которой я изложил подходы, почему и как это сделано. Прямую линию смотрели 750 тысяч человек – половина населения Тюменской области", – рассказал глава региона.

Помимо этого, губернатор сообщил о проекте "Советник губернатора". В ноябре 2019 года там был запущен тест для анализа необходимых мер для поддержки рождаемости. Благодаря этому опросу в Тюменской области и ввели материнский капитал на рождение первого ребенка в семье. В феврале 2020 года проведен опрос по коронавирусу.

Александр Моор:

Ты должен доверять людям. Если за твоими словами стоят поступки и результаты, если человек понимает логику действий власти, то это серьёзно понижает градус напряжения и повышает доверие.

Помимо Моора, в обсуждении темы приняли участие губернаторы Владимир Солодов (Камчатский край), Владислав Шапша (Калуга), Михаил Развожаев (Севастополь), а также директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский, начальник управления региональных компетенций АНО "Диалог" Андрей Цепелев. Модератором встречи выступила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

4 февраля Президент России Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти. Участники круглого стола делились мнением, готова ли власть на местах быть открытой, каким политикам больше доверяют, можно ли посчитать доверие людей и каковы точки роста.

Татьяна Тихонова