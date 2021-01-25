Дмитрий Артюхов и Вадим Шумков вошли в топ лидеров доверия среди глав регионов

11:11 25 января 2021
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Лидеров и аутсайдеров по уровню доверия среди глав регионов назвали в кремле в рамках семинара для вице-губернаторов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на РБК.

В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чеченская Республика, Адыгея, Курганская и Курская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Руководство этими субъектами осуществляют, соответственно, Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмитрий Артюхов.

В списке аутсайдеров Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, Кемеровская область. 

Теги: Вадим Шумков , Дмитрий Артюхов , Курган , рейтинги , ЯНАО
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