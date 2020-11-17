В Тюменской области создали Центр управления регионом

Создание в Тюменской области Центра управления регионом поднимает на качественно новый уровень системную работу с обращениями граждан. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Сарычев, выступая на церемонии открытия центра.

Создать в каждом субъекте Российской Федерации функционирующий Центр управления регионом до 1 декабря 2020 года поручил президент России Владимир Путин. Тюменская область первой из регионов УФО выполнила задание главы государства.

Задача ЦУР заключается в объединении лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. Курирует создание центров АНО "Диалог Регионы". В работе ЦУР используется программа "Инцидент Менеджмент", разработанная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях, с помощью которой в 2020 году активно решались проблемы людей в сферах благоустройства, образования, здравоохранения.

Руководителем ЦУР Тюменской области назначен Роман Рзаев. По его словам, в центре сформирована команда опытных специалистов.