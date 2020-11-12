Владимир Якушев рассказал о своих первоочередных задачах в должности уральского полпреда Президента России

17:10 12 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
uralfo.gov.ru
| Фото: uralfo.gov.ru

Первая пресс-конференция полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева прошла в онлайн-формате. Полпред рассказал об основных направлениях своей работы.

Среди задач - исполнение решений главы государства, реализация нацпроектов, работа по противодействию коронавирусу, работа с субъектами Российской Федерации.

В ближайшее время Якушев намерен провести рабочие встречи с руководством субъектов Российской Федерации, депутатским корпусом, руководителями ключевых предприятий и организаций Уральского федерального округа. Особо новый полпред подчеркнул, что существует четкое разграничение полномочий и функций представителя Президента и глав субъектов, и это будет являться основой совместной работы.

Отвечая на вопрос, будет ли выработана новая общая идея для всех регионов, В Якушев подчеркнул, что если во всех городах, муниципалитетах, самых отдаленных поселках каждый человек почувствует улучшение в жизни, увидит, что качество жизни растет, то это и будет самой лучшей объединяющей всех идеей, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в УрФО. 

Теги: Владимир Якушев , коронавирус , нацпроекты , полпред , пресс-конференции , УрФО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020