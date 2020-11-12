Владимир Якушев рассказал о своих первоочередных задачах в должности уральского полпреда Президента России

Первая пресс-конференция полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева прошла в онлайн-формате. Полпред рассказал об основных направлениях своей работы.

Среди задач - исполнение решений главы государства, реализация нацпроектов, работа по противодействию коронавирусу, работа с субъектами Российской Федерации.

В ближайшее время Якушев намерен провести рабочие встречи с руководством субъектов Российской Федерации, депутатским корпусом, руководителями ключевых предприятий и организаций Уральского федерального округа. Особо новый полпред подчеркнул, что существует четкое разграничение полномочий и функций представителя Президента и глав субъектов, и это будет являться основой совместной работы.

Отвечая на вопрос, будет ли выработана новая общая идея для всех регионов, В Якушев подчеркнул, что если во всех городах, муниципалитетах, самых отдаленных поселках каждый человек почувствует улучшение в жизни, увидит, что качество жизни растет, то это и будет самой лучшей объединяющей всех идеей, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в УрФО.