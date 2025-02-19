Владимир Якушев дал старт первой "Муниципальной женской политшколе"

С 17 по 19 февраля в трех муниципальных образованиях Тюменской области — Тобольске, Тюмени и с. Казанском — стартовал пилотный проект "Женского движения Единой России". В событии принял участие секретарь Генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Владимир Якушев.

13 декабря в Москве на федеральной стратегической сессии "Женская политика" в связи с накопленным Тюменской областью опытом регион был предложен в качестве пилотной территории для реализации и апробирования просветительского проекта для женщин из отдаленных муниципалитетов. И уже в феврале состоялся старт "Муниципальной женской политшколы" на тюменской земле.

"Муниципальный уровень – передний край нашей политической работы. Это постоянный контакт с людьми, сбор их запросов, которые определяют вектор работы партии. И разъяснение решений, принимаемых партией на всех уровнях власти. Надо выстроить эффективную рабочую связку между первичками и депутатами МСУ. На этих постах трудится много женщин. Важно дать им больше возможностей проявить себя. Предоставить нужные инструменты для работы — совместно с первичными отделениями и местными сообществами. Этому и посвящен пилотный проект "Муниципальная женская политшкола"", — подчеркнул Владимир Владимирович на стратегической сессии политшколы.

Всего за три дня в обучении примут участие более 600 женщин из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Мероприятия открыла в Тобольске 17 февраля депутат Госдумы ФС РФ и координатор федерального партийного проекта Наталия Полуянова.

"Тюменская область — это старт политического женского наставничества. Буквально 2 года назад здесь, в Тюмени, был запущен проект по сопровождению женщин в политике на региональном и местном уровнях. Сегодня вместе с участниками мы приступили к разработке модели взаимодействия депутатского корпуса с первичными отделениям партии и сообществами", — отметила Наталия Полуянова.

В рамках обучения для сторонников партии "Единая Россия" и представителей первичных отделений, действующих политиков, депутатов муниципального и регионального уровней, представителей исполнительной власти, территориального общественного самоуправления и различных общественных организаций, муниципальных служащих выступили федеральные спикеры. Политтехнологи и практики из разных сфер Евгения Стулова, Дмитрий Еловский, Ирина Мерзлякова, Татьяна Винокурова рассказали об актуальной информационной повестке, коммуникации с различными сообществами, публичных выступлениях, дебатах, переговорах и многом другом.

Работа продолжилась на следующий день в Тюмени. На площадках ДК "Нефтяник" участниц просветительских встреч приветствовали Наталия Полуянова, заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по социальной политике и сопредседатель общественного совета ЖД ЕР Дарья Лантратова, секретарь тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

"Мы очень гордимся работой наших женских групп, которых создано уже больше 1700 в стране. Они работают на наших приграничных территориях, в воссоединенных с Россией регионах и уже стали настоящей точкой опоры, островком безопасности, куда можно прийти с вопросом любой сложности, с любой проблемой и получить помощь или просто поговорить", — рассказала в своем выступлении Дарья Лантратова.

Александр Моор приветствовал единомышленниц из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, поблагодарил активисток за их неравнодушие и общественно полезную деятельность.

"В результате таких встреч и общения рождаются новые идеи, проекты и инициативы. Женщины принимают активное участие в социальной и политической жизни региона, достойно представляют Тюменскую область на мероприятиях разного уровня. Для многих они стали наставниками. Люди идут за женщинами. Это подтверждают результаты гуманитарных проектов по поддержке участников специальной военной операции и их семей. Такие инициативы объединяют наше общество", — сказал Александр Моор.

Координатор ЖД ЕР в Тюменской области Светлана Иванова рассказала, что в регионе на всех уровнях представительной власти работают более 1900 женщин-депутатов.

"Их роль как наиболее близких к народу коммуникаторов неоценима сегодня для страны, региона, городов и поселений. Муниципальные депутаты — рупор органов власти. "Женское движение Единой России" в Тюменской области стремится всесторонне развивать женщин-политиков и помогает им становиться более компетентными и профессиональными", — добавила Светлана Иванова.

Владимир Якушев вручил активисткам "Женского движения Единой России" благодарности за вклад в развитие и реализацию федерального партийного проекта. Их получили координатор ЖД ЕР в Ханты-Мансийском автономном округе Наталья Западнова, активистка ЖД ЕР в Тюменской области Марина Цуркану, координатор ЖД ЕР в ЯНАО Полина Шумова, спикеры политшколы Евгения Стулова, Дмитрий Еловский и Татьяна Винокурова.

Обучающие встречи завершаются 19 февраля в селе Казанском. Итогом комплекса мероприятий "Муниципальной женской политшколы" в Тюменской области станет выработанная модель подготовки муниципальных депутатов-женщин для работы в округах совместно с первичными отделениями и сообществами, которую можно будет применить во всех регионах страны.