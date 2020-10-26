Назначен руководитель управы ЦАО

12:00 26 октября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Александр Чистяков назначен руководителем управы Центрального административного округа Тюмени. Соответствующее распоряжение подписал глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, в течение многих лет Александр Чистяков работал в управе Калининского округа, до 2014 года возглавлял ее. С 2014-го по 2016 год был проректором по развитию имущественного комплекса ТюмГУ, с 2016 года по настоящее время работал в коммерческой организации. 

Теги: администрация Тюмени , назначения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2020