Назначен руководитель управы ЦАО

Александр Чистяков назначен руководителем управы Центрального административного округа Тюмени. Соответствующее распоряжение подписал глава города Тюмени Руслан Кухарук.
Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, в течение многих лет Александр Чистяков работал в управе Калининского округа, до 2014 года возглавлял ее. С 2014-го по 2016 год был проректором по развитию имущественного комплекса ТюмГУ, с 2016 года по настоящее время работал в коммерческой организации.
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