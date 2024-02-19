Начальником Госавтоинспекции города Тюмени назначен Александр Таратута

Майор полиции Александр Таратута назначен на должность начальника отдела Госавтоинспекции города Тюмени, сообщает пресс-служба ГИБДД ТО.

Из биографической справки известно, что Таратута родился в 1987 году, начал службу в органах внутренних дел в 2013 году в должности инспектора полка ДПС ГИБДД. В 2018 году стал заместителем командира взвода, в 2020 году был назначен командиром роты полка ДПС, в феврале 2022-го - заместителем начальника отдела - начальника отделения исполнения административного законодательства ГИБДД по городу Тюмени. Имеет высшее техническое образование. Имеет ведомственные награды. Женат, воспитывает дочь и сына.