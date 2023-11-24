Главой Бердюжского района избран Александр Хуснулин

Новым главой Бердюжского района на заседании думы 23 ноября депутаты единогласно избрали работавшего замглавы Юргинского района Александра Хуснулина, оппонентом ему выступала глава администрации Рямовского сельского поселения Елена Ерофеева.

"Депутаты поддержали кандидатуру Хуснулина. Ему предстоит приложить все силы для развития района. У Бердюжского района хорошие перспективы, работают сильные сельскохозяйственные предприятия, реализуются инвестиционные проекты", - сообщил председатель конкурсной комиссии по выборам главы, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.

Александр Хуснулин родом из Юргинского района (как и глава Сорокинского района Александр Агеев). После окончания Тюменской государственной архитектурно-строительной академии работал геодезистом, инженером, прорабом на предприятиях Тюменской области, с 2014 года - в администрации Юргинского района.