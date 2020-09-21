Проблемы ливневой канализации в Тюмени обсудили городские депутаты

В 2020 году протяженность ливневки в Тюмени увеличится на 13 с половиной километров. Общая протяженность автомобильных дорог областного центра на 1 января 2020 года составила 1 тыс. 112 км. При этом обеспеченность их ливневой канализацией – немногим более 35 %.

Об этом городским депутатам рассказал руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

По его словам, до конца 2020 года в рамках строительства и реконструкции дорог в областном центре появятся более 10 км закрытой ливневки, в том числе, на развязке по ул. Мельникайте, в Ново-Патрушево, ул. Арктической и других. Строительство более трех км ливневой канализации открытого типа предусмотрено при строительстве дорог в п. Березняки.

Бюджетом города в 2020 году на содержание ливневой канализации закрытого типа было предусмотрено около 166 млн рублей, открытого типа – более 8 млн рублей.

Выслушав доклад руководителя управы, депутат Владимир Гороховцев отметил, что в городе для развития ливневки сделано уже много, но в ряде районов, например на Лесобазе, на Мысу и в Казарово ситуация остается критичной.

"Чтобы люди в городе лучше понимали, куда мы двигаемся, предлагаю публиковать планы и прогнозы в открытом доступе в Интернете", - добавил он. Александр Сухомяткин заверил депутата, что как только будет утвержден бюджет Тюмени на 2021 год, все мероприятия по строительству и содержанию ливневой канализации будут озвучены максимально широко.

"Говорить о далеких перспективах пока рано, поскольку надо иметь конкретное представление о финансирование. При этом общие планы руководители озвучивают при каждой возможности, в том числе, и на встречах с депутатами и населением. Кроме того, информация всегда есть на сайте администрации города и портале "Тюмень – наш дом", - заметил Александр Сухомяткин.

Депутат Николай Моисеев напомнил участникам собрания о том, что жители Казарово и Березняков, Мелиораторов и Парфенова уже более 10 лет обращаются с жалобами на заполненные водой канавы и затопленные подвалы многоквартирных домов. "Надо признать, что работа в этом направлении движется крайне медленно, хотя деньги на эти цели выделяются, - заметил он. – Ведь мы не можем ждать, когда уровень грунтовых вод изменится сам".

На этот вопрос депутату ответил руководитель управы Центрального административного округа Владислав Черкашин: "Ситуация по указанным вами районам, действительно, сложная. В этом году, к сожалению, не состоялись два аукциона по ММС и Березняковскому, но проектная документация в этом году будет подготовлена".

Кроме того, чиновник добавил, что подана заявка на включение в бюджет города на 2021 год на проведение изысканий по восстановлению мелиоративной системы в указанных районах.