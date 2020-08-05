Депутаты Тюменской городской думы VII созыва рассмотрели более 250 вопросов, касающихся жизни и развития муниципалитета

Тюменская городская дума действует в соответствии с Уставом Тюмени. Это основной нормативно-правовой акт, которым руководствуются и чиновники, и депутаты. В ходе работы нынешнего, седьмого созыва состоялось 18 заседаний, на них рассмотрены более 250 вопросов, касающихся разных сфер жизни областного центра. Все они важны, ведь за каждым из них стоят люди, отмечает председатель думы Евгений Заболотный.

Реализация думских решений осуществляется через муниципальные программы, которые охватывают все стороны жизни города. Часть денег поступает из областного бюджета. Депутаты следят за выполнением всех программ и принимают решения по дальнейшему развитию города.

В числе важнейших задач депутатского корпуса Тюменской городской думы Евгений Заболотный назвал решения по развитию транспортной инфраструктуры быстро растущего города, усовершенствованию социальной сферы. "Важно строительство новых школ и детских садов. Перспективы их возведения заложены в долгосрочной программе развития Тюмени. Вместе с тем, важно определить и содержание деятельности наших социальных учреждений – какие методики, технологии, программы, качество работ заложены в самих этих учреждениях", - подчеркнул спикер.

По словам Евгения Заболотного, из-за бурного развития города дума практически два раза в год вносит изменения, детализацию и, при необходимости, коррективы в Генеральный план города Тюмени и правила землепользования и застройки. "Стратегия развития территорий областной столицы просматривается до 2040 года. Вместе с тем, подготовка новых площадок для дальнейшего обустройства Тюмени - процесс длительный, поэтому городская дума действующего созыва и в дальнейшем будет работать над решением данных задач при активном и заинтересованном участии всех горожан", - отметил председатель думы.

Напомним, 4 августа Тюменская городская дума отмечает 230-летие.