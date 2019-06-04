Тюменский губернатор появился в англоязычном "Фейсбуке"

Благодаря новой странице Александра Моора в Facebook англоязычная аудитория теперь может узнавать новости о Тюменской области, не выходя из соцсетей.
В одном из первых постов глава области отметил:
Наш регион всегда открыт для сотрудничества с другими регионами и странами. С этого момента я собираюсь писать об этом более подробно на Facebook.
Аккаунт Александра Моора станет официальным представительством Тюменской области. Он будет информировать о событиях международного значения, встречах, официальных визитах в регион послов из других государств, совместных проектах с иностранными партнерами, событийном и спортивном туризме, достижениях области на международном уровне.
Тюменская область - первый субъект России, который занялся продвижением региона в международном медиаполе через аккаунты первого лица, сообщает ИА "Тюменская линия".
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