Владимир Сысоев вернулся в Тюменскую область заместителем губернатора

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении с 12 марта на должность заместителя главы региона Владимира Сысоева, сообщает пресс-служба губернатора.

На своем посту он будет курировать областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации.

До назначения Владимир Сысоев с 2015 года был депутатом Госдумы, заместителем председателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии. До 2015 года Сысоев был заместителем председателя Тюменской облдумы.