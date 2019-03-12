Владимир Сысоев вернулся в Тюменскую область заместителем губернатора

16:19 12 марта 2019
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d-russia.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о назначении с 12 марта на должность заместителя главы региона Владимира Сысоева, сообщает пресс-служба губернатора.

На своем посту он будет курировать областные департаменты экономики, труда и занятости населения и информатизации.

До назначения Владимир Сысоев с 2015 года был депутатом Госдумы, заместителем председателя комитета ГД по природным ресурсам, природопользованию и экологии. До 2015 года Сысоев был заместителем председателя Тюменской облдумы.

Теги: назначения , правительство Тюменской области , Сысоев
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