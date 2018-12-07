Депутаты гордумы рассмотрят отчет о деятельности администрации Тюмени в 2017-2018 годах

Отчет главы города Тюмени "О деятельности Администрации города в 2017 году и предварительных итогах 2018 года" появился в списке планируемых вопросов к заседанию Думы 25 декабря, сообщили в пресс-службе городской думы.

"Дума принимает бюджет на три года, а отчет о социально-экономическом развитии всегда слушается только за последний год, - говорит спикер тюменского парламента Евгений Заболотный. – Вместе с администрацией мы решили впервые проанализировать ситуацию за два года. Понятно, что за 2018 год будут предварительные итоги, и к окончательному отчету нам предстоит еще вернуться в июне следующего года. Но уже сегодня тюменцы смогут посмотреть динамику развития столицы области и оценить сделанное".

Сначала отчет рассмотрят на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению 18 декабря. В нем традиционно примут участие эксперты: представители профессиональных сообществ и общественных объединений.

Напомним, что на официальном сайте Тюменской городской Думы открыт специальный раздел "Предложения в проекты решений Думы". Любой житель может направить свое предложение к планируемым вопросам повестки дня гордумы.