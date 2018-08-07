Александр Моор с рабочим визитом прилетел в Надым

12:00 07 августа 2018
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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 7 августа работают в Надымском районе.

Главы регионов осмотрят ход строительства автодороги Сургут-Салехард, в частности, участок от Надыма до окружной столицы и мост через реку Надым.

В планах также посещение районной больницы, стройплощадки 9-этажного жилого дома в Надыме, а также встреча с работниками ООО "Газпром добыча".

В завершение рабочей поездки главы двух регионов примут участие в торжественной церемонии вручения наград лучшим надымским работникам, сообщает "КП. Тюмень".

Теги: Александр Моор , Надым , Надымский район , правительство Тюменской области , ЯНАО
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