Александр Моор с рабочим визитом прилетел в Надым

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор и врио Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 7 августа работают в Надымском районе.

Главы регионов осмотрят ход строительства автодороги Сургут-Салехард, в частности, участок от Надыма до окружной столицы и мост через реку Надым.

В планах также посещение районной больницы, стройплощадки 9-этажного жилого дома в Надыме, а также встреча с работниками ООО "Газпром добыча".

В завершение рабочей поездки главы двух регионов примут участие в торжественной церемонии вручения наград лучшим надымским работникам, сообщает "КП. Тюмень".