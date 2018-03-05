Любой желающий сможет посмотреть онлайн, как идет голосование на избирательных участках Тюменской области

"Ростелеком" установил 812 видеокамер на избирательных участках и в помещениях территориальных избирательных комиссий Тюменской области. В день выборов Президента РФ, 18 марта, они будут вести непрерывную видеосъемку с записью звука и последующим хранением видеозаписей в центрах обработки данных (ЦОД) компании. Монтаж систем завершен.

Видеонаблюдение на избирательных участках будет работать с 8:00 и до момента, пока участковая избирательная комиссия не подпишет протокол об итогах голосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не зачитает все его строки. В территориальных избирательных комиссиях трансляция начнется после окончания голосования, то есть в 20:00, чтобы можно было проконтролировать процесс приема протоколов от УИК.

"Наблюдать за ходом выборов смогут все желающие: на отдельном портале будет транслироваться видео с избирательных участков в режиме реального времени, при этом пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный участок или камеру" - сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании "Ростелеком" Игорь Волков.

В день выборов "Ростелеком" задействует собственную сетевую инфраструктуру по всей стране, будет организована работа мобильных бригад и горячая линия техподдержки, куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и пользователи портала из любого региона.

Как напомнили в "Ростелекоме", впервые видеонаблюдение за ходом выборов Президента РФ было организовано в 2012 году. Тогда на специализированном портале 3,5 млн человек просмотрели 7,9 млн трансляций.

Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет осуществляться по принципиально другой технологии. Вместо объемных программно-аппаратных комплексов (ПАК), "Ростелеком" установит в местах голосования и подсчета голосов компактные IP-камеры с флэш-накопителем объемом 64 Гб, работающие без компьютеров, с возможностью передачи картинки в HD-качестве.

Новая система обеспечивает перекрестное наблюдение за помещением, захватывая рабочее место комиссии и урны для бюллетеней. Скорость передачи изображения – не менее 512 Кбит/с на одну камеру, это в два раза выше скорости передачи изображения с камер в 2012 году.