Задачи для 17-го года: телефон, телеграф и электронная почта

Советник президента России по вопросам развития Интернета Герман Клименко заявил в интервью "Russia Today", что страна должна быть готова к тому, что Запад отключит ее от мировой Сети. По его мнению, в наших отношениях с западными партнерами высока вероятность "тектонических сдвигов" в сторону ухудшения. Клименко напомнил, как Google и Microsoft отключили от работы своих сервисов Крым.

Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети.

Об этом президентский советник сообщил, комментируя проект закона о регулировании Рунета.