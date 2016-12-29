Задачи для 17-го года: телефон, телеграф и электронная почта

18:40 29 декабря 2016
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static.panoramio.com
| Фото: static.panoramio.com

Советник президента России по вопросам развития Интернета Герман Клименко заявил в интервью "Russia Today", что страна должна быть готова к тому, что Запад отключит ее от мировой Сети. По его мнению, в наших отношениях с западными партнерами высока вероятность "тектонических сдвигов" в сторону ухудшения. Клименко напомнил, как Google и Microsoft отключили от работы своих сервисов Крым. 

Важно, чтобы в России продолжала работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети.

Об этом президентский советник сообщил, комментируя проект закона о регулировании Рунета.

Теги: Google , информационная безопасность , Microsoft , Интернет , Крым , телефон
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