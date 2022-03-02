Cбер рассказал, как отличить фейк от правды

Сейчас в социальных сетях и СМИ много фейков — ложной информации, в том числе по работе банков. Будьте внимательнее, обращайтесь к первоисточникам и проверяйте любую информацию. Как отличить фейк от правды? Ответ на вопрос есть в официальном Telegram-канале Сбера.

1. Смотрите на тональность сообщения: задача фейка — вызвать максимально сильные эмоции и отключить рациональное мышление.

2. Обращайте внимание на заголовки: чем более эмоциональный и бросающийся в глаза заголовок, тем больше вероятность, что перед вами фейк.

3. Проверяйте источник информации: легитимные источники в банковской сфере — официальный сайт Банка России и официальные сайты банков.

4. Помните: даже видео и фото могут быть фейками.

5. Оценивайте сообщение с точки зрения грамотности: опечатки и ошибки могут указать на то, что это лживая информация, которую торопились распространить.