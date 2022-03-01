Хакеры взломали сайт "Тюменской области сегодня", но его уже починили

20:52 28 февраля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Директор АНО "Тюменская область сегодня" Сергей Шестаков сообщил, что на сайт издания осуществлена хакерская атака, поэтому редакция была вынуждена приостановить работу сайта.

На данный момент работа сайта восстановлена. 

Напомним, днем в понедельник из-за повышенной активности злоумышленников и  угрозы утечки информации был временно отключен от внешних сетей портал правительства региона. 

Теги: информационная безопасность
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022