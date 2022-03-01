Хакеры взломали сайт "Тюменской области сегодня", но его уже починили

Директор АНО "Тюменская область сегодня" Сергей Шестаков сообщил, что на сайт издания осуществлена хакерская атака, поэтому редакция была вынуждена приостановить работу сайта.

На данный момент работа сайта восстановлена.

Напомним, днем в понедельник из-за повышенной активности злоумышленников и угрозы утечки информации был временно отключен от внешних сетей портал правительства региона.