В Тюмени обсудили здоровье коренных малочисленных народов Севера

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюменском государственном медицинском университете прошел выездной круглый стол, посвящённый вопросам охраны здоровья и адаптации коренных малочисленных народов Севера. Организованное комиссией по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области мероприятие объединило представителей власти, науки, общественных организаций и студентов. Участники обсудили актуальные проблемы и пути их решения, поделились опытом и наметили дальнейшие шаги для улучшения качества жизни коренного населения.

Сохраняя традиции, заботимся о здоровье

Открывая мероприятие, главный врач Областного лечебно-реабилитационного центра и председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Тюменской области Джинна Лебедева отметила, что на территории региона проживают представители 26 малочисленных народов Севера, включая хантов, манси, ненцев и селькупов.

– Правительство Тюменской области обеспечивает право каждого народа на сохранение своего образа жизни, языка, культуры и традиций. Однако условия Крайнего Севера, такие как низкие температуры, высокая влажность и перепады давления, оказывают негативное влияние на здоровье населения, – подчеркнула Джинна Лебедева.

Руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев добавил, что вопросы здоровья коренных народов требуют особого внимания. "Многие представители молодого поколения переезжают в города для получения образования, что создаёт дополнительные вызовы. Наша задача – выработать рекомендации, которые помогут улучшить ситуацию", – сказал он.

Опыт и инновации в медицине

Проректор Тюменского медицинского университета Татьяна Василькова рассказала, что вуз с 1963 года готовит кадры для работы в северных регионах. "Сегодня у нас обучаются 143 представителя коренных малочисленных народов. Они получают качественное образование и возвращаются в свои регионы, чтобы работать в сложных условиях, включая оказание медицинской помощи в стойбищах", – отметила проректор университета.

Вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Севера Владимир Климов поделился опытом работы общественных организаций. "Мы проводим диспансеризацию в стойбищах, выявляем заболевания и помогаем людям адаптироваться к современным условиям. Например, в Уватском районе благодаря нашей работе 67% жителей прошли медицинское обследование", – рассказал Климов.

Культура и здоровье: взаимосвязь и вызовы

Профессор Тюменского государственного университета Елена Гладун подчеркнула, что здоровье коренных народов тесно связано с их традиционным образом жизни. "Их физическое и психологическое состояние зависит от возможности вести традиционную деятельность, такой как оленеводство, и находиться в привычной среде. Нарушение этих условий приводит к дисбалансу", – отметила Елена Федоровна.

Исследователь-аспирант Института этнологии и антропологии РАН Ейко Богданов уверен, что проекты, направленные на сохранение культуры, также влияют на здоровье. "Спортивные клубы, этнокультурные мероприятия помогают формировать идентичность и адаптироваться к новой жизни", – сказал он.

Итоги и перспективы

Участники круглого стола выработали рекомендации, которые будут направлены в органы власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Среди ключевых предложений – расширение программ диспансеризации, поддержка студентов из числа коренных народов и внедрение современных технологий для мониторинга здоровья.

– Мы должны не только обсуждать проблемы, но и действовать. Здоровье коренных малочисленных народов – это наша общая ответственность, – резюмировала Джинна Лебедева.

Мероприятие стало важным шагом в укреплении межведомственного взаимодействия и поиске решений для улучшения качества жизни коренного населения Севера.