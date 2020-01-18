Тюменцы помогут создать этнографический центр в Томске

Тюменцы поделятся опытом с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Томской области "Колта-Куп" по обустройству этностойбища. Общественная организация получила президентский грант на создание этнографического центра и хочет сделать его по принципу тюменского "Увас мир хот" (Дома северных людей).

Как рассказала председатель Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов "КЕДР" Ирина Малых, томичи обратились к тюменским коллегам с просьбой приехать и помочь в создании этностойбища.

Опыт тюменцев презентовали на всероссийском заседании координационного совета Ассоциации КМНСС и ДВ РФ. "КЕДР" осенью 2019 года выиграл президентский грант на обустройство этностойбища "Увас мир хот" - больше 1 млн рублей.

"Мы приобрели обласа, изготовили глиняные печки, в которых выпекаем хлеб. Сделали убранство гостевого дома, где сегодня принимаем делегации. Частично купили мебель. Пошили два комплекта национальной одежды для студентов. Все это делали наши мастера - заказывали у коренных ямальцев, включая студентов, тем самым обеспечивая их заработком", - поделилась Ирина Малых.

По условиям Фонда президентских грантов, до августа 2020 года этностойбище "Дом северных людей" должен принять около 2 тыс. гостей. К 15 января 2020 года "КЕДР" провел экскурсии уже для более 1,5 тыс. посетителей, пишет ИА "Тюменская линия".

"Экскурсии востребованы, но наши коллеги должны понимать, что эта работа требует большой документационной работы, в том числе со школами", - подчеркнула Ирина Малых.