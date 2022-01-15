Ярмарка коренных малочисленных народов пройдет в Тюменской области

19 февраля в Увате впервые состоится ярмарка продукции коренных малочисленных народов "Богатства Уватской тайги". Ранее ее организовывали на Усть-Тегусском месторождении. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
"К продаже представят копченую и свежемороженую рыбу, строганину, лесные орехи и ягоды, мед, изделия декоративно-прикладного творчества, национальные одежду и приглашения, изделия из пушнины и обувь", - рассказали организаторы корреспонденту Тюменской линии.
На площади районного Дома культуры будут организованы торговые места, выставка картин Евгении Лагутиной из поселка Демьянка, развернута полевая кухня. Гостей ярмарки ожидают состязания, мастер-классы, концертно-развлекательная программа.
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