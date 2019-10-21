Тюмнцы узнают больше о культуре коренных народов Севера

Фото Центра коренных малочисленных народов «КЕДР»

Дни культуры коренных малочисленных народов Севера пройдут в Тюменской области в начале ноября. В течение недели жители региона смогут поближе познакомиться с особенностями национальной кухни, спорта, творчества и быта.

Торжественное открытие Дней культуры состоится в селе Демьянское Уватского района. 4 ноября здесь пройдет двухчасовая праздничная программа. Помимо творческих номеров на празднике продемонстрируют умение спортсмены по северному многоборью, а гости продегустируют блюда национальной кухни. Затем пройдет показ фильма "Хозяин тайги", лента познакомит зрителей с культурой и бытом восточных ханты, ведущих традиционный образ жизни в Уватском районе.

С показа этой же киноленты начнутся Дни открытых дверей в Тюмени. Мероприятие пройдет 6 ноября в тюменском Центре коренных малочисленных народов "КЕДР" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/1), начало в 14:00. После посетителей ждут факультативные занятия по хантыйскому языку, выставка декоративно-прикладного творчества "Северные узоры", знакомство с творчеством поэтов и писателей, представителей коренных малочисленных народов Севера. На мастер-классе все желающие попробуют изготовить обереги.

7 ноября за чаепитием рукодельницы "КЕДРа" научат гостей делать куклы Акань. 10 ноября этнографический центр коренных малочисленных народов Севера Тюменской области - этноСтойбище "Увăс Мир хот" (Дом Северных людей) приглашает на закрытие Дней культуры КМНС. Гостей ждет экскурсия, праздничная программа, дегустация блюд национальной кухни, а самые активные могут попробовать свои силы в северном многоборье: метании тынзяна на хорей, перетягивании палки на шкурах оленя, тройном национальном прыжке, пишет ИА "Тюменская линия".