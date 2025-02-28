Геннадий Чеботарев: ветераны СВО нацелены на развитие страны и региона

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветераны специальной военной операции нацелены на развитие страны и региона. С их опытом, знаниями и пониманием ответственного служения Отечеству важно, чтобы они занимали важные позиции в госуправлении. И региональная программа "Боевой кадровый резерв" станет отличной площадкой для их профессионального роста, заявил ИА "Тюменская линия" председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

"Боевой кадровый резерв Тюменской области" - это замечательный проект. Очень важно, чтобы возвращающиеся со специальной военной операции защитники Отечества трудоустраивались, входили в органы государственной власти и местного самоуправления. Чтобы занимали ключевые позиции на предприятиях, и, конечно, работали в школах педагогами – наставниками. Они знают, что такое патриотизм, что такое защищать Отечество", - подчеркнул председатель Общественной палаты.

Он отметил также глубокие знания участников СВО, их особое понимание целей России в будущем и настрой. Вместе с тем, обладают пониманием духовно-нравственных ценностей, что особенно важно для общества.

"Воины, возвращающиеся домой должны включаться в общественные проекты. Мы готовы вовлекать их в работу некоммерческих организаций, помогать участвовать в конкурсах на гранты президента и губернатора", - уточнил Геннадий Чеботарев.

По его мнению, это поспособствует воспитанию молодежи, формированию будущего поколения таких же, как и они сами – смелых, мужественных и отважных защитников Отечества.

Проект "Боевой кадровый резерв" инициировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Прием заявок стартовал 21 февраля. Зарегистрироваться и ознакомиться с условиями можно на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф. Для дополнительных вопросов создана электронная почта: bkrezerv@72to.ru.