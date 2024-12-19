Региональная конференция "Движения Первых" прошла в Общественной палате Тюменской области

Фото: Снежана Павлова

На базе Общественной палаты Тюменской области 18 декабря прошла региональная конференция "Движения Первых". Участниками стали более 100 детей-делегатов от муниципалитетов Тюменской области, представители регионального Совета движения. В рамках мероприятия были подведены итоги деятельности регионального отделения "Движения Первых" за 2024 год, а также утвержден состав регионального детско-юношеского Совета Первых.

Об итогах деятельности регионального отделения в 2024 году рассказала председатель совета регионального отделения "Движения Первых" в Тюменской области, член региональной Общественной палаты Наталья Ахлюстина. За 2024 год в Тюменской области появилось два новых местных отделения – теперь они есть во всех муниципалитетах Тюменской области. На конец 2024 года в регионе действует 266 первичных отделений, Движение насчитывает более 60 участников – почти в три раза больше, чем в конце прошлого года.

"Хочу поблагодарить за этот год каждого из вас – и наставников, и ребят, и взрослых, в том числе и родителей, который активно принимали участие в событиях регионального отделения в этом году", – отметила Наталья Леонидовна.

Итоги деятельности регионального Совета Первых за 2023-2024 годы подвела председатель Совета Ульяна Саламатова. Члены совета активно принимали участие в мероприятиях движения и сами разрабатывали проекты и инициативы. Ребята приняли участие в акции "Письмо Солдату", высаживали крокусы в память жертв теракта в "Крокус Сити Холле", участвовали в "Дне Первых" и "Дне детских общественных объединений".

"За этот год "Движение Первых" сделало огромный шаг вперёд. Этот год стал фундаментом для развития Совета Первых", – подчеркнула Ульяна.

За активное участие в деятельности первого совета детско-юношеского Совета Первых Ульяна Саламатова получила Благодарственное письмо от Губернатора Тюменской области.

Участниками конференции единогласно был утверждён новый состав регионального Совета Первых.

По итогам выступлений Натальи Леонидовны и Ульяны Александровны участники конференции единогласно признали деятельность регионального отделения "Движения Первых" и системы Советов Первых удовлетворительной.