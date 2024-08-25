Геннадий Зайцев передал памятный знак в фонд музея города Горячий Ключ

Член Общественной палаты Тюменской области, советник Верховного атамана Союза казаков России, основатель Ямальского районного музея, кандидат исторических науки Геннадий Зайцев посетил Городской исторический музей города Горячий Ключ.
Геннадий Степанович – потомственный кубанский казак. Его предки были казаками-первопоселенцами станицы Саратовской. Здесь прошло детство его матери, Ольги Ивановны Зайцевой (Горенко). Отсюда в 1941 году отец Геннадия Степановича, лейтенант Степан Иванович Зайцев, начал свой боевой путь. Он был трижды ранен и вернулся домой с наградами.
Во время встречи Геннадий Степанович передал в фонды музея памятный знак "Потомок участника Великой Отечественной войны". Этот знак был учрежден по его инициативе в 2018 году атаманом Обско-Полярной казачьей линии Союза казаков России Степанченко Валерием Ивановичем. Также Геннадий Степанович передал в музей памятный семейный знак. На нем изображены его отец, участник Великой Отечественной войны, и его племянник Артур Валерьевич Зайцев. Он был участником специальной военной операции и героически погиб в марте 2023 года.
"Эти памятные знаки служат связующим звеном между прошлым и настоящим, подчёркивая преемственность между поколениями", — отметил Геннадий Степанович в ходе беседы.
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