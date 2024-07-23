Лектор из Тюмени Артём Фомин прошёл обучение в Центр знаний "Машук"

Фото: Российское общество "Знание"

Российское общество "Знание" обучило современным навыкам 163 лектора из 68 регионов страны. Программа прошла с 19 по 22 июля в Центре знаний "Машук". Лекторы Общества "Знание" узнали о новых возможностях, которые открывает просветительская деятельность в России, и пообщались с федеральными экспертами.

Участие в образовательной программе принял и лектор Общества "Знание" из Тюмени, генеральный директор компании "Энергия" Артём Фомин.

"Прекрасное место, где собрались лучшие лекторы нашей необъятной Родины. Горный воздух, красивые места и, конечно же, компетентные эксперты, которые прокачивали навыки участников. Программа была насыщенная и интересная. Присутствовало также руководство Российского общества "Знание", вместе с которым мы разрабатывали дальнейшую стратегию развития организации. Сердечно благодарю за возможность повысить навыки и отдохнуть в этом прекрасном месте", – отметил он.

Как лектору построить личный бренд, объяснила руководитель проектного офиса АНО "Национальные приоритеты" Надежда Ефремова. Она учила корректно себя позиционировать и подбирать каналы коммуникации для разных целевых аудиторий.

Основами самопрезентации поделилась корреспондент, телеведущая, шеф-редактор телевизионных программ и продюсер Тамара Карташева. Слушатели узнали об основных ошибках во время публичных выступлений. Визуальные аспекты презентаций лекторам разъяснил дизайнер, создатель бренда Bonnie&Slide и основатель Мастерской Брендов Николай Пере. Он обратил внимание участников важность таких элементов как обложка, разделители, цветовые решения, шрифты, а также поделился формулой улучшения любого слайда.

Зачем лектору знать теорию поколений, рассказала кандидат педагогических наук, доцент Алла Григорьева. Спикер разъяснила, что мотивирует каждое поколение россиян. Опытом использования нейросетей и геймификации в работе поделился предприниматель, управляющий партнёр компании Center Game Павел Аванян.

Воспитательную роль лектора Общества "Знание" обсудил с участниками заведующий кафедрой социально-политических теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор политических наук, вице-президент Российской ассоциации политической науки Александр Соколов.