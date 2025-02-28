Как не попасться на уловки мошенников: тюменскую молодежь научили основам финансовой грамотности

Фото: Российское общество "Знание"

Мероприятие состоялось на площадке штаба общественной поддержки Единой России. Слушателями стали студенты Тюменского колледжа экономики, управления и права. Организатором выступило Российское общество "Знание".

Лекцию ребятами прочитала председатель "Союза защиты прав потребителей финансовых услуг" Светлана Мельцер. В начале встречи она рассказала про банкира, предпринимателя, мошенника Ивана Рыкова, который создал первую в России финансовую пирамиду – привлекая вкладчиков высокими процентами, выплачиваемыми за счёт новых поступлений, а не реальной прибыли, он быстро разбогател. Его афера рухнула в 1912 году, оставив тысячи обманутых людей ни с чем, а сам Рыков благополучно скрылся за границей.

В рамках мероприятия лектор поделилась и современными статистическими данными. Так, по ее словам, с 3 по 9 февраля жители Тюменской области отдали телефонным и интернет-мошенникам более 31,5 миллиона рублей.

​​Светлана Мельцер также рассказала о Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. Она подчеркнула, что в соответствии с этим документом каждый гражданин России должен обладать определенным набором знаний, умений и навыков в сфере финансов. Это включает в себя личное планирование бюджета, умение ставить цели и понимание зон ответственности в этой области.

"Особое внимание в документе уделено вопросам финансового мошенничества. Важно, чтобы каждый человек в России умел оценивать риски. Это касается, например, инвестиций: прежде чем вкладывать деньги в фондовый рынок, необходимо понимать, куда и для чего это. Конечно, сложно достичь 100% финансовой грамотности, иллюзий на этот счет быть не должно. Но стремиться к этому необходимо", – отметила лектор.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Ребятам с интересом слушали лектора, активно задавали вопросы. Больше всего их интересовало, может ли мошенничество исчезнуть навсегда и какие конкретные шаги необходимо предпринять уже сейчас, чтобы защитить себя и своих близких от финансовых аферистов в быстро меняющемся цифровом мире.