Ростовая кукла в виде бутылки молока пробежала Зелёный марафон в Тюмени

Фото пресс-служба АО "Золотые луга"

Около 3 000 тюменцев и гостей города всех возрастов приняли участие в 11-ом Общероссийском Зелёном марафоне в Тюмени. Старт и финиш организовали на набережной Туры. Среди любителей бега были и малыши, и ветераны, профессионалы и любители, а также были замечены и необычные персонажи – например, ростовая кукла в костюме бутылки молока.

Уже традиционным партнёром забега в Тюмени выступила компания "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири. Предприятие подготовило для победителей марафона вкусные и полезные подарки – наборы натуральной молочной продукции. Угощения получили 24 самых результативных спортсмена: это и чемпионы малышовых стартов "Резвые пинетки", и любители северной ходьбы, и лидеры главных забегов для взрослых и детей.

"Ежегодно наша компания становится партнёром Зелёного марафона, организатором которого выступает Сбер. Этот проект не только даёт возможность продемонстрировать свои спортивные достижения, но и оказать содействие различным социальным инициативам. "Золотые луга" активно поддерживает спортивные, семейные мероприятия, благотворительные проекты. Мы призываем людей всех возрастов заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, соблюдать принципы правильного питания, чтобы чувствовать себя энергичными, сильными, счастливыми и достигать побед в любом деле", - поделилась начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Представители компании также решили приободрить участников забега: на старт вместе с ними вышла ростовая кукла в виде бутылки молока "Золотые луга". Персонаж повеселил бегунов, особенно малышей. Многие с удовольствием сделали с куклой фотографии на память.

Организаторы подготовили и другие мероприятия: спортсмены и болельщики могли посетить интерактивные площадки, мастер-классы, встретиться с известными спортсменами. Состоялись автограф-сессии с известными биатлонистками: олимпийской чемпионкой 2006 года, четырехкратной чемпионкой мира, заслуженным мастером спорта России Альбиной Ахатовой и серебряным призером зимних Олимпийских игр 1998 года, призером чемпионатов мира, заслуженным мастером спорта Ольгой Мельник.