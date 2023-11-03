В музей "Городская Дума" придёт "Ночь искусств"

В День народного единства, 4 ноября, в тюменском музее "Городская Дума" пройдут мероприятия в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств".

С 16:00 до 23:45 по комплексному билету в любое время тюменцы смогут свободно посетить постоянные экспозиции "Окно в природу", "Тюмень – Война – Великая Победа" и "Тюменские куранты", а также выставки "Большие люди маленького города", "Звуки первого металла", "100 лет Тюменскому району", "Стальная дуга" и "СВОи герои". Возрастных ограничений нет. Иные события в рамках "Ночи искусств" в музее можно посетить на платной основе.

В 16:00 состоится открытие семейной программы световое шоу Краденое солнце". Ребята встретятся со сказочными героями: злым Крокодилом, добрым Дедушкой Медведем, птицами и другими зверями сказки Корнея Чуковского "Краденое солнце". С помощью фонариков на специальном полотне художник вместе с участниками будет создавать светящиеся картины, которые будто бы парят и растворяются в темноте. Категория 6+

С 17:00 до 19:00, а также с 23:00 до 23:45 будет доступна для посещения выставка минералов из геологической коллекции Бориса Зоммера "Самоцветы мира". Возрастных ограничений нет. Кроме того, в 19:30, 20:30, 21:30 и 22:30 по выставке пройдут аудиоэкскурсии, категория 12+

В 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30 в музее можно будет принять участие в мастер-классе по созданию украшений с изображением солнца из полимерной глины "Согревающие сердца" (6+), а в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00 посетители создадут "самоцвет" из эпоксидной смолы в форме кулона (12+).

Музей "Городская Дума" расположен по адресу: ул. Ленина, 2. Узнать подробнее о событиях музея можно по телефону: +7 (3452) 46-11-59. Получить более подробную информацию о мероприятиях музеев Тюмени, Тобольска и Ялуторовска в рамках "Ночи искусств – 2023" можно на официальном сайте.