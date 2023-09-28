В жилом районе "Ново-Патрушево" открыто автомобильное движение по улице Николая Никитина

Фото пресс-службы Администрации г. Тюмени

Автомобильное движение по улице Николая Никитина в жилом районе "Ново-Патрушево" открылось 26 сентября. Новая дорога представляет собой двухполосную улицу протяженностью порядка 0,5 км.

Строительно-монтажные работы на участке от улицы Константина Посьета до улицы Монтажников стартовали в 2023 году. На объекте было организовано переустройство инженерных коммуникаций, устройство системы водоотведения (смонтирован коллектор ливневой канализации) и кабельных сетей связи. По обеим сторонам улицы обустроены тротуары и выделены велодорожки. Вдоль проезжей части смонтировано уличное освещение. Дорога имеет статус улицы местного значения, сообщает Дирекция автомобильных дорог и мостов г. Тюмени.

Тюменская домостроительная компания ведет комплексную застройку территории жилого района "Ново-Патрушево" с 2015 года. За 8 лет здесь построено и заселено более 70 многоквартирных домов и 16 домов блокированной застройки. Более десятка домов находятся в активной стадии строительства. Общая площадь района составляет 245 га.

Параллельно с жилищным строительством создается необходимая району инфраструктура: построены детские сады, школа и транспортные магистрали, соединяющие район с другими районами областной столицы.

В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" к строительству объектов дорожной инфраструктуры в жилом районе "Ново-Патрушево" приступили в 2020 году. За это время в капитальном исполнении были построены улицы Александра Митинского и Павла Шарова общей протяженностью 2,58 км. В 2022 году автомобили поехали по улице Валентины Трофимовой (0,88 км). В январе текущего года запущено движение по улице Константина Посьета протяженностью 0,83 км.