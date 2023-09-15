Российское общество "Знание" и АНО "Россия — страна возможностей" запустили онлайн-программу по повышению личной и командной эффективности

Фото: Российское общество "Знание"

Российское общество "Знание" совместно с президентской платформой "Россия —страна возможностей" открыли бесплатную просветительскую программу "Личная и командная эффективность". Лекторами стали ведущие эксперты в сфере психологии, профессионалы в области карьерного консультирования, олимпийская чемпионка и космонавт-испытатель.

С 5 сентября в рамках программы "Личная и командная эффективность" стали доступны два мини-курса: "Личная эффективность" и "Управление проектами".

Мини-курс "Личная эффективность" предлагает участникам глубокое погружение в ключевые аспекты развития личных и управленческих навыков для достижения карьерных целей, возможность научиться эффективно управлять своим временем, эмоциональным интеллектом и создавать ресурсное состояние для достижения выдающихся результатов.

Мини-курс "Управление проектами" разработан для тех, кто стремится стать успешным руководителем проектов и достигать выдающихся результатов в динамичной и конкурентной среде. Участники получат уникальную возможность освоить гибкие подходы в управлении, изучить сценарное планирование и внедрить навык визуализации данных. Курс помогает реализовать любой проект — от этики делового поведения до презентации проектов и решений.

В октябре станет доступен третий мини-курс "Командная эффективность". Слушатели узнают, как взаимодействовать в коллективе, чтобы достигать нужных результатов, как построить высокоэффективную команду и как преодолеть любой рабочий конфликт. Курс поможет руководителям и специалистам улучшить управленческие навыки для создания высокоэффективных команд, узнать все о наставничестве, являющемся основой для эффективного управления любой командой.

"В Знание.Академия нам удалось собрать аудиторию из перспективных просветителей и педагогов со всей страны. Среди них победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, Всероссийского конкурса "Лига Лекторов", "Детской школы наставничества". Это важный кадровый резерв российских регионов, и задача Общества "Знание" — предложить им самые актуальные компетенции для профессионального и личностного роста, — отметил директор Центра Знаний "Машук", заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Антон Сериков. — Верим, что программа "Личная и командная эффективность" поможет им достичь амбициозных карьерных целей".

Спикерами программы "Личная и командная эффективность" стали опытные профессионалы: Алла Шишкина — российская синхронистка, трехкратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях; Олег Блинов — космонавт-испытатель, капитан экипажа межпланетной миссии "SIRIUS-21"; Ольга Зенина — ведущий эксперт Департамента карьерного развития, Superjob; Бэла Рубинштейн — Коуч ICF, журналист, медиаэксперт; Николай Пере — основатель компании Bonnie&Slide и многие другие.

"Президентская платформа "Россия — страна возможностей" и Российское общество "Знание" являются давними и надежными партнерами. Мы проводим совместные мероприятия, поддерживаем друг друга административно и медийно, но главное — вместе помогаем каждому человеку реализовать себя, — отметил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Дмитрий Гужеля. — Поэтому нам показалось отличной идеей совместить наши возможности и создать первую совместную просветительскую программу. С одной стороны, она является вводной, вовлекающей в мероприятия президентской платформы по развитию компетенций, и одновременно является мотивационной для того, чтобы включиться в активности Общества "Знания". На мой взгляд, такая совместная работа позволяет дать молодым людям еще больше возможностей для того, чтобы развивать себя, свои команды. И мы точно эту работу будем продолжать".

Обучение будет доступно всем желающим после регистрации на обучающей платформе Знание.Академия. По завершении обучения слушателям будет выдан сертификат.