О России с любовью: Общество "Знание" запускает новый патриотический проект Знание.Авторы

Фото: Российское общество "Знание"

22 августа стартовал прием заявок на участие в новом просветительском проекте Российского общества "Знание" - Арт-лаборатории Знание.Авторы. В рамках проекта состоится конкурсный отбор лучших творческих работ, посвященных России, - их авторы примут участие в Арт-лаборатории и масштабном гала-концерте на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Победители проекта также получат организационную и творческую поддержку в продвижении патриотического авторского контента.

Просветительский проект Российского общества "Знание" Арт-лаборатория Знание.Авторы нацелен на поиск, поддержку и продвижение молодых российских авторов — поэтов и песенников, творчество которых посвящено России, ее истории, культуре, людям, проникнуто уважением и любовью к Родине. Проект также призван познакомить публику с актуальными, патриотичными и вдохновляющими произведениями современной российской молодежи.

"В России множество талантливых молодых людей, которые хотят жить, работать и созидать в России. И очень важно, чтобы для таких ребят создавалось пространство возможностей для самореализации, обмена опытом и получения новых знаний, творческого переосмысления происходящих событий. Арт-лаборатория Знание.Авторы - наш новый проект, благодаря которому мы хотим привлечь внимание к молодым российским авторам, искренне любящим свою страну. Мы хотим узнать новые имена поэтов, авторов и исполнителей песен, в работах которых нашли свое отражение любовь к Родине, вера в Россию. Реализуя проект, мы окажем поддержку лучшим создателям такого контента, но, что самое главное, приложим все усилия, чтобы донести выдающиеся произведения молодежи, прославляющие красоту и богатство России, до широкой публики", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Подать заявку на участие в проекте и представить творческие работы могут молодые авторы в возрасте от 18 лет - победители российских музыкальных и литературных конкурсов, а также авторы-любители, создающие патриотический контент по направлениям "стихотворения" и "песни". Прием заявок проходит на официальном сайте Арт-лаборатории Знание.Авторы и завершится 15 октября. Конкурсные работы будут оценены ведущими российскими экспертами в области литературы, музыки, а также исполнительского мастерства. Они отберут авторов, которые войдут в шорт-лист проекта.

Финалисты примут участие в Арт-лаборатории Знание.Авторы. Молодых авторов ждут встречи с опытными наставниками, лекции, мастер-классы, презентации, открытые дискуссии и многое другое. На протяжении двух недель молодые творцы будут изучать современные инструменты, методы и площадки для продвижения креативного контента, искать неизвестные ранее способы творческого самовыражения, обмениваться опытом и мнениями, разрабатывать новые идеи и проекты, описывающие красоту России.

По итогам работы Арт-лаборатории будут определены имена 10 лучших авторов, а их работы представят на гала-концерте 23 ноября в рамках выставки "Россия". Песни победителей проекта также будут записаны в профессиональных студиях при участии известных артистов и музыкальных экспертов, после чего будут транслироваться на цифровых площадках и в эфирах радиостанций. Также все работы, включенные в шорт-лист проекта, войдут в единый сборник, который станет основой для создания крупнейшей в России базы патриотического творческого контента.

Арт-лаборатория Знание.Авторы реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".