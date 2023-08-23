Концерт этнических барабанов пройдёт в Тюмени

Студия этнических барабанов "Полиритмия" 26 августа в 19:00 даст большой концерт на площадке музея "Усадьба Колокольниковых" в Тюмени.

Гости вечера познакомятся с ритмами Африки, Востока, Бразилии, Японии и других стран, а также услышат "летающие тарелки" и увидят массу диковинных инструментов из разных уголков мира.

Вход на концерт свободный по предварительной записи. Количество мест ограничено, зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Возрастных ограничений нет.

Тюменская студия "Полиритмия" обучает детей и взрослых игре на этнических барабанах (джембе, дарбука, кахон и т.п.), проводит барабанные тренинги, мастер-классы, тимбилдинги, регулярно выступает на концертах и фестивалях, участвует во флэшмобах.