В Тюмени пройдёт выставка-ярмарка лоскутных изделий

Тюменский музей "Дом Машарова" 26 августа приглашает всех желающих посетить выставку-ярмарку "Августины лоскутного одеяла".



Ярмарка организована в рамках "Пятого Ремесленного сезона". С 12:00 до 18:00 в саду музея по адресу: ул. Ленина, 24 разместятся разнообразные лоскутные одеяла и изделия талантливых мастеров квилт-клуба "Сибирская палитра". В такой атмосфере можно ощутить радость жизни и творчества, пообщаться с мастерами и, может, самим вдохновиться на новые свершения.

Вход на ярмарку свободный. Возрастных ограничений нет.