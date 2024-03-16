Двухдневная ярмарка началась в Тюменской области

10:59 16 марта 2024
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Ярмарки на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей" в регионе пройдут 16 и 17 марта,  на них все желающие могут приобрести самую свежую продукцию местных производителей по специальным ценам.

На продовольственной ярмарке в Тюмени жители могут приобрести изделия ремесленников, продукцию фермерских и личных подсобных хозяйств. Торговые площадки будут работать с 09:00 до 18:00. 

Теги: местные производители , ярмарки
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