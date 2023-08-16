Российское общество "Знание" открывает регистрацию лекторов и площадок на Всероссийскую просветительскую акцию "Поделись своим Знанием"

Фото: Российское общество "Знание"

С 1 по 30 сентября вновь пройдет Всероссийская просветительская акция "Поделись своим Знанием", организованная Российским обществом "Знание" при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ.

Акцию откроет одноименный марафон, приуроченный ко Дню знаний. Еще одним важным нововведением акции станет расширенная образовательная и организационная поддержка участников – лекторов и площадок. Регистрация доступна на сайте просветительской организации с 14 августа.

"Предстоящая акция станет уже четвертой. Она вызывает позитивные отклики как у молодежи, так и у лекторов, которые делятся своими историями успеха, обсуждают с ребятами векторы их роста и развития. На этот раз в школах, вузах и других образовательных учреждениях по всей России состоится около 20 тысяч просветительских уроков, мастер-классов, встреч с учеными, общественными деятелями, предпринимателями и другими экспертами из разных отраслей. Радует, что количество участников и партнеров акции постоянно растет. Делая знания доступными и создавая условия для обмена опытом, мы укрепляем взаимосвязь поколений, способствуем рождению новых идей, помогаем молодежи стать более уверенной и целеустремленной", – подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Максим Древаль также отметил, что просветительская акция организована в рамках трека Знание.Лекторий и включает много интересных нововведений. Начало акции положит просветительский марафон "Поделись своим знанием". 1 сентября российские государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены и артисты проведут 8 открытых тематических уроков в средних школах, университетах, академиях искусств, музеях, а также на других знаковых площадках страны. На уроках лекторы поговорят с ребятами об основах российской государственности, культуре и традициях, цифровой безопасности, перспективах развития экономики, инновациях и устойчивом развитии, а также о спортивных достижениях России. Уроки будут проходить в течение всего дня и транслироваться в прямом эфире на сайте Общества "Знание", а также в сообществе "Знания" во ВКонтакте. Трансляция охватит все регионы РФ – от Владивостока до Калининграда.

Кроме того, в числе нововведений акции "Поделись своим Знанием" расширенная поддержка участников. Каждый лектор или площадка, зарегистрированные в акции, получат список полезных ссылок на обучающие материалы Российского общества "Знание". Лекторы и площадки, которые успешно проведут мероприятия в рамках акции, смогут пройти курс "Командная эффективность" на онлайн-платформе Знание.Академия, направленный на развитие навыков работы в коллективе и построение высокоэффективных команд, знакомство с принципами наставничества и основами конфликтологии.

Чтобы выступить лектором или предоставить площадку для просветительской акции "Поделись своим Знанием", нужно с 14 августа по 30 сентября зарегистрироваться на сайте Общества "Знание". На этот раз специально для акции разработан электронный личный кабинет, где образовательные учреждения могут самостоятельно выбирать и приглашать лекторов, согласовав с ними тему, дату и время выступления.

Круг тем для обсуждения со школьниками и студентами очень широк: здоровье и спорт, добровольчество и благотворительность, карьера и развитие гибких навыков, культура и искусство, научный прогресс, экология, современные технологии, медиа и маркетинг, история и патриотизм. Ребята смогут получить от лекторов и новые знания, и честные ответы на свои вопросы о будущем и перспективах развития России.

Образовательным партнером четвертой акции "Поделись своим знанием" выступила Edutoria – образовательная платформа от Сбера. В числе партнеров проекты президентской платформы "Россия — страна возможностей" ("ТопБЛОГг", "Флагманы образования", "Другое дело", "Начни игру", Клуб Лидеров России "Эльбрус", Всероссийский студенческий проект "Твой Ход"), Сторонники "Единой России", Ассоциация волонтерских центров, "Центр развития культурных инициатив" (арт-кластер "Таврида"), ВОД "Волонтеры Победы", Ассоциация Развития Финансовой Грамотности, Российский красный крест, Ростелеком.

Всероссийская просветительская акция "Поделись своим Знанием" стартовала в 2021 году и проводилась уже трижды. За это время было организовано свыше 20 000 лекций, зарегистрировано более 20 000 площадок, 20 000 лекторов и 500 000 слушателей. Партнерами акции стали Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорта РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство финансов РФ, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Росмолодёжь.Бизнес, Ассоциация развития финансовой грамотности, Дом народов России, Роскачество, Сбер, MAXIMUM Education, ОЭЗ "Технополис Москва" и другие.