Тюменский форум "Спутник" объединил 150 педагогов из шести регионов РФ

Более 150 человек из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Московской областей и Ханты-Мансийского автономного округа приняли участие в VII форуме "Спутник". Мероприятие проходило в Тюмени 6-7 апреля.

Педагоги изучали приёмы и методы геймификации, осваивали взаимодействие с искусственным интеллектом, учились создавать проекты, разбирались с мастерством коучинга, искали форматы работы с креативом в образовании, а ещё слушали и слышали себя на площадке, посвящённой психологии.

"У нас на площадке случались и слезы, и большие озарения, кто-то передавал приветы с прошлых лет, есть участники, которые в четвертый раз пришли на площадку, связанную с психологией и исследованием себя. Это наталкивает на мысль, что тема востребована", – отметила Ирина Осницкая, эксперт психологического трека "Я себя удивляю".

На занятиях, посвященных нейросетям, участники погрузились в мир искусственного интеллекта. "Я ожидала, что просто узнаю, что такое нейросеть, а потом когда-нибудь разберусь. А то, что здесь происходило, – это просто восторг. Оба дня была исключительно практика: мы пришли, открыли компьютер и сделали очень много практических вещей – например, каждый создал свой чат-бот, словно он – учитель, методист. Мне кажется, теперь я буду каждый день к этому обращаться", – поделилась учитель географии школы №62 Анастасия Муромцева.

Эксперт из Санкт-Петербурга Екатерина Бредихина вела площадку по геймификации. В беседе она объяснила, что игровые подходы в образовании – это популярная история, потому что игра для детей – естественная среда: "В игре они чувствуют себя спокойными, расслабленными; их это увлекает. Поэтому когда мы делаем форматы, в которых можно совместить обучение с игрой, то тогда это помогает решать задачи преподавателей, помогает вовлекать современных детей, которые живут в игровом мире больше, чем мы в свое время".

Каждая площадка была практикоориентированной. Все эксперты имеют опыт работы с педагогическими коллективами, умеют эффективно доносить свои знания и мысли до педагогов, знают боли учителей и, конечно, являются практиками.

Организатор форума, руководитель центра "Новое движение" Татьяна Вешкурцева:

Для нас показатель работы – обратная связь от педагогов. И мы ее регулярно получаем не только в формате анкет. Но и, например, спустя какое-то время участники "Спутника" обращаются к нам, чтобы провести какое-то совместное мероприятие, просят контакты спикера, чтобы всем коллективом с ним поработать или пройти обучение. И самое главное – мы становимся большим сообществом, где все свои, где комфортно общаться и за пределами профессиональной деятельности, пусть и касающийся работы со школьниками. Возникают идеи новых совместных проектов – и это тоже важный отзыв, основанный на результате.

Ключевой темой форума "Спутник" была концепция "педагогики удивления". Мероприятие проходило на базе "Школы перспективных исследований".

Ольга Панова