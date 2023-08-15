В Тюмени состоялся фестиваль "Проводник"

Фото Екатерины Христозовой

Фестиваль "Проводник" состоялся в Тюмени. Он прошел в рамках федерального проекта "Ночь заводов". Организатор мероприятия — Тюменское агентство развития креативных индустрий.

На мероприятии была показана уникальная архитектура Свердловской железной дороги, отделению которой в этом году исполняется 145 лет, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Фестиваль предлагал площадки на любой вкус. Так, все желающие смогли стать участниками аудиотура-экскурсии по локации "Форест Джамп". А на ярмарке от тюменских мастеров гости смогли приобрести памятные сувениры, принять участие в мастер-классах по плетению браслетов, росписи гипсовых фигур и других формах рукоделия.

— На фестивале "Проводник" я организовал ярмарку ремесленников. Очень интересное мероприятие, закрытая территория РЖД, обычно сюда людей не пускают. Но сегодня буквально на один день территорию открыли, и для жителей и гостей города стали доступны прекрасные старинные здания. Ну а мы с ремесленниками организовали мастер-классы для жителей города Тюмени и гостей, — поделился впечатлениями о фестивале "Проводник" мастер-кожевенник Андрей Щебельник.

Фестиваль продолжился показом модной одежды от российских дизайнеров, театральными перформансами и музыкальным квартирником. На главной сцене для гостей выступили тюменские музыкальные коллективы.

— Была публика, которая пришла конкретно за определенными исполнителями и музыкальными впечатлениями. Люди действительно отзывчивые. Все коллективы исполняли авторскую музыку. Я тоже исполнил 4 своих песни, — рассказал автор и исполнитель песен Денис Моргунов.

Для любителей искусства в этот день на площадке фестиваля "Проводник" были организованы выставки фотографий, арт-объектов и других форм современного искусства.