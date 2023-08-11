Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия - 2023 от Тюменской области

Фото: Российское общество "Знание"

Более 200 заявок от Тюменской области подано на соискание главной просветительской премии страны — в 6 раз больше, чем в 2022 г. Всего Общество "Знание" получило более 13 тысяч заявок из всех 89 регионов России.

Среди заявок от Тюменской области представлены инклюзивные проекты, нацеленные на людей с ограниченными возможностями здоровья. Так, в номинации "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ"" заявлен проект по созданию доступной среды и привлечению к занятиям плаванием детей с ОВЗ и детей из малообеспеченных семей в городе Ишим.

"Количество участников Знание.Премия от года к году растет: в этом году мы преодолели планку в 13 тысяч участников. Просветительским движением охвачена вся страна, в том числе Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР. Важно, что в Год педагога и наставника одной из самых популярных стала номинация "Наставник года". Среди соискателей — представители педагогических династий, лекторы Общества со времен СССР, а также участники премии прошлых лет, которые продолжили работу и вернулись с ещё более сильными заявками. Радует, что в нашей стране такое множество самых разнообразных инициатив и проектов в разных сферах просвещения и достойнейших претендентов", — отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Все заявки пройдут независимый многоступенчатый отбор, а лучшие войдут в шорт-лист и будут оценены Почетным жюри на очном заседании в октябре.

В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауреатов в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей" по двум категориям — лучший просветитель и лучший просветительский проект. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации "За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков "Выбор Первых"", инициированной в 2023 году Российским движением детей и молодежи "Движение Первых".

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве. Следить за этапами Знание.Премия можно на официальном сайте награды.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. В 2021 – 2022 гг. награда Российского общества "Знание" называлась "просветительская Премия "Знание"". С 2023 года название изменилось на Знание.Премия.

В прошлом году премия собрала свыше 6000 заявок из 86 регионов России. Над отбором номинантов и лауреатов работали 673 члена Экспертного совета и Экспертной комиссии и 46 членов Почетного жюри. В состав Почетного жюри награды в 2022 г. вошли заместитель Руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, помощник Президента РФ Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, Президент, Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, художественный руководитель-директор МХТ им. А.П. Чехова, народный артист России Константин Хабенский, а также ректоры вузов и другие авторитетные деятели, культуры, науки, искусства, образования и т.д. Имена 23 лауреатов в 13 номинациях были названы 13 декабря 2022 года в Государственном Кремлевском дворце. Информацию о номинантах и лауреатах Знание.Премия 2021 и 2022 годов можно найти на сайте.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества "Знание" — на сайте и в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram.