"Музейляндия" приглашает тюменцев отметить 79-летие области

Фото: ИА "Тюменская линия"

Детский центр "Музейляндия" музейного комплекса им. Словцова приглашает детей и родителей на праздничные мероприятия в честь 79-летия Тюменской области.

С 11 по 13 августа в 12:00 все желающие могут посетить детскую программу "Музей для друзей". Дети узнают, что такое музей, что в нем хранится, а также познакомятся с интересными историческими фактами о Тюменской области и поиграют в настольные игры. А в конце программы ребята создадут рисунок на меловой стене и смастерят тюменский сувенир. Вход свободный, продолжительность – 45 минут, возрастных ограничений нет.

С 15 по 20 августа в 11:00, 14:00, 16:30 и 19:00 тюменцы могут принять участие в мастер-классе "Любимый край". Участники познакомятся с историей и достопримечательностями тюменского региона и создадут объёмную открытку из бумаги с популярными видами города. Стоимость участия – 100 рублей с человека, приобрести билеты онлайн можно по ссылке. Возрастная категория 0+

Детский центр "Музейляндия" расположен в главном корпусе музейного комплекса им. Словцова по адресу: ул. Советская, 63. Узнать подробнее об этих и других активностях центра можно по телефону: 8 (3452) 45-35-90.