Тюменцы могут вписать себя в историю

Музей "Усадьба Колокольниковых" принимает заявки на участие в фотоконкурсе "Впиши себя в историю". К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 лет.

Для участия нужно предоставить фотоработу на тему историко-культурного наследия Тюмени в одной из номинаций: "Исторический коллаж", "Вчера и сегодня", "Искусство преображать". Дополнительно одним призом будет отмечена работа, отражающая историю семьи Колокольниковых в любой из номинаций.

В номинации "Исторический коллаж" требуется представить фотографию, включающую элементы старинных и современных изображений или фотографий, соединенных в одну фотоработу. В номинации "Вчера и сегодня" нужно представить серию (от двух штук) фоторабот, показывающую одни и те же предметы, события, явления в прошлом и современном мире. Наконец, для номинации "Искусство преображать" необходима одна работа или серия работ, показывающая, как старинная вещь была переделана и служит до сих пор.

Заявки на конкурс принимаются до 16 октября 2023 года. С 17 октября по 4 ноября жюри будет изучать работы, и 4 ноября состоится подведение итогов и вручение призов победителям. Всего предусмотрено 10 призов: места с 1 по 3 в каждой номинации плюс один спецприз.

Итоги конкурса будут подведены на Всероссийской акции "Ночь искусств", а работы победителей примут участие в выставке "Семейные ценности".

Спонсоры и идейные вдохновители конкурса – семья Ледовских, потомки купцов Колокольниковых. Продукция их фирмы "Колокольников Чай" является главным призом конкурса.

Узнать подробнее о правилах участия, подаче заявок, призах и т.п. можно по ссылке в официальном положении конкурса.