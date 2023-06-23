В Тюмени в День памяти и скорби прошла акция Знание.Герои

Фото: Российское общество "Знание"

Российское общество "Знание" 22 июня организовало по всей стране мероприятия, приуроченные к 82-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. В рамках акции Знание.Герои в Тюмени провели лекцию на тему "Геополитика и лидерство".

Одной из площадок проведения акции в этот день стал коворкинг Института социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета. Спикером выступил заместитель председателя Союза морских пехотинцев, лектор Российского общества "Знание" Артём Фомин, он прочитал лекцию на тему "Геополитика и лидерство". Мероприятие проходило в формате дискуссии: тема заинтересовала участников, и слушатели активно включились в обсуждение.

Перед началом лекции прозвучал гимн Российской Федерации. Затем участникам рассказали о Российском обществе "Знание", показали фильм-знакомство.

В рамках лекции Артём Фомин затронул тему патриотизма через призму геополитики и СВО. Спикер и слушатели рассуждали, какие возможности открываются в связи с текущей геополитической ситуацией. Как стать лидером на пороге перемен, почему лидерство - это выгодно? Что общего между героем и лидером? Об этом и не только шла речь на встрече.

"Очень значимо для нас, что в Тюмени организована одна из площадок для проведения ключевых мероприятий в рамках Всероссийской просветительской акции "Знание.Герои". Тема лекции оказалась востребованной среди молодой аудитории, вызвала отклик и побудила слушателей к дискуссии. Получился открытый и живой диалог", - прокомментировал ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

"Рад был принять участие в этом мероприятии. Важно, что в Тюмени развивается общество "Знание". Желаю тюменскому филиалу интересных лекторов, мероприятий и площадок, которые станут точками притяжения для активных и неравнодушных тюменцев, желающих просвещаться, узнавать новое и расширять кругозор", - отметил Артём Фомин, подводя итоги лектория.

Впечатлениями от лекции поделились и слушатели.

"Считаю, что лекция была очень полезная. Можно сказать, что это мероприятие, которое помогает упорядочить мысли в голове. Недаром Артём Александрович сказал о том, что сейчас нужно "обнажать" себя, быть более честными с собой и друг с другом, чтобы не стать потерянными в часы раздумий и тягостных сомнений", - рассказал студент Тюменского государственного университета Виктор Котов.

В День памяти и скорби к акции Знание.Герои присоединились 25 регионов Уральского, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

Всероссийская просветительская акция продлится до 23 июня и охватит все 89 регионов страны. Более полумиллиона юных россиян станут участниками открытых диалогов с героями современности, а также историками, политологами, государственными и общественными деятелями.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Больше информации о деятельности Российского общества "Знание" — на сайте и в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Telegram.