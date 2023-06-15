Главный инженер ТДСК Дмитрий Антипов получил награду от общественной организации

Фото Тюменская городская Дума

Тюменская городская благотворительная общественная организация ветеранов Афганистана "Шурави" вручила главному инженеру АО "Тюменская домостроительная компания", депутату Тюменской городской Думы Дмитрию Антипову Благодарственное письмо за активную поддержку, оказание помощи тем, кому она остро необходима во время проведения СВО.

Как член волонтерского центра Тюменской городской Думы, Дмитрий Николаевич с первого дня проведения спецоперации присоединился к сбору гуманитарной помощи для жителей, находящихся в зоне СВО.

Дмитрий Антипов оказал спонсорскую помощь общественной организации для проведения в Тюмени концерта, приуроченного ко Дню Победы. Денежные средства, вырученные от мероприятия, направили на нужды жителей Донбасса.