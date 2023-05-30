В открытой школе права в ТюмГУ рассказали, как распознать мошенников

Финансовое мошенничество, захлестнувшее нашу страну, стало темой большого урока Открытой школы права в минувшую пятницу в Тюменском государственном университете.

Обсудить, почему люди так часто доверяют мошенникам в интернете, какие схемы они используют и как нужно действовать, чтобы обезопасить себя от мошеннических атак, собрались почти полторы сотни заинтересованных.

Среди них - представители органов прокуратуры, следственного комитета, полиции, Роскомнадзора, банковской сферы, СМИ, Общественных патлат города и области, общественных организаций, уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев, уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат, проректоры, преподаватели и студенты тюменских вузов, учащиеся гимназии ТюмГУ и др.

Модераторами встречи традиционно выступили директор координационного центра ТюмГУ, заместитель председателя общественного совета областного УМВД, эксперт комитета по молодёжной политике Госдумы РФ Ярослав Ильин и проректор ТюмГУ по воспитательной работе, заслуженный юрист РФ Ольга Загвязинская. Отметим, кстати, что недавно Ольга Анатольевна была вновь избрана в состав комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ.

Обсуждение заданной темы началось с выступлений прокурора отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Прокуратуры Тюменской области Манолиса Терсенова и начальника отдела по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области Сергея Сохацкого. Они рассказали о самых распространенных мошеннических схемах. Присутствующий в зале представитель банка ВТБ Андрей Богданов четко пояснил, что таких действий со стороны сотрудников банка быть не может.

Директор координационного центра ТюмГУ Ярослав Ильин добавил, что мошенники активизировались на фоне специальной военной операции России.

Почему же, зная эти схемы, люди все равно попадают в сети мошенников? Можно ли их как-то распознать? Есть ли у преступников схожие черты? Образ мошенника глазами гособвинителя попыталась нарисовать старший помощник прокурора города Оксана Усольцева.

Посмотреть на проблему мошенничества с позиции психотерапевта предложила профессор медицинского университета Татьяна Раева.

Продолжая тему психологических аспектов мошенничества, доктор психологических наук, заведующая кафедрой психологии Института психологии и педагогики ТюмГУ Инна Васильева рассказала о том, что делать людям, которые уже пострадали, о психологии жертвы.

Отдельное внимание участники Школы права обратили на проблему участия в мошеннических схемах молодежи и подростков. Еще один момент, который следует проработать законодателям, это меры наказания за мошеннические действия.