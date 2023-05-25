20 школ и колледжей Тюменской области поборются за место в финале всероссийского интеллектуального турнира

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Региональный этап "Лиги Знаний: школы и колледжи" завершится большой игрой на площадке исторического парка "Россия — Моя история" 28 мая. Сильнейшее учебное заведение представит Тюменскую область на финале в Москве. Турнир Общества "Знание" и "Движения Первых" собрал свыше 400 тысяч участников из 89 регионов страны.

В региональном финале примут участие школы и колледжи, возглавившие турнирную таблицу по итогам командных игр. Они прошли 13 и 20 мая в образовательных учреждениях региона.

"Всероссийский интеллектуальный турнир "Лига Знаний: школы и колледжи" — уникальный проект, который позволяет активным, любознательным, талантливым ребятам проявить себя, научиться работать в команде и одновременно с этим прокачать лидерские качества. Турнир даёт возможность молодёжи не только расширить свой кругозор, найти единомышленников, но и на собственном примере замотивировать в получении новых знаний других своих сверстников. Формат отлично зарекомендовал себя, при этом проект живёт и развивается вместе с ростом его участников: у ребят позади 138 турнирных вопросов и отбор из 5508 учащихся", — сказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

"В региональный финал прошли лучшие команды региона, школьники, которые показали высокий уровень знаний и эрудиции. В проекте "Лига Знаний" все ребята работают в командах, а это значит, что они не только совершенствуют свои знания, но и учатся работать в команде, поддерживать друг друга, прислушиваться к мнению членов команды, достигать еще больших совместных результатов. Победители финала получат возможность представить свой регион на уровне России", – отметила менеджер Управления по развитию Уральского федерального округа Мария Груздева.

Свои вопросы участникам подготовили "знатоки проекта" — известные общественные и государственные деятели, представители науки и искусства. Среди них - помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, популярный телеведущий Сергей Малоземов, писатель-фантаст, автор книг "Дневной дозор" и "Ночной дозор" Сергей Лукьяненко, народный и заслуженный артист России Владимир Машков, саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Напомним, турнир "Лига Знаний: школы и колледжи" стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от Российского общества "Знание", которые теперь объединены в направление Знание.Игра. Два первых этапа — индивидуальный и командный — проходят на базе образовательных организаций. По итогам состязаний состоятся очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.

Российское общество "Знание" ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как "Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний" (с 1963 года — Всесоюзное общество "Знание", с 1991 года — Общество "Знание России"). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году "Знание России" было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию "Российское общество "Знание". 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества "Знание" на современной цифровой платформе. Больше информации о деятельности Российского общества "Знание" — на сайте и в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Telegram.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название "Движение первых" получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых "Жизнь и достоинство", "Патриотизм", "Добро и справедливость", "Созидательный труд", "Крепкая семья" и другие. Среди основных миссий участников – "Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в Движении", "Быть первыми". Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей. Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.