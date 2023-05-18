Елена Бойко: люди понимают, как важно быть вместе и быть сильными

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Развитие волонтерского движения, вовлеченность горожан в гуманитарные акции и связанные с этим актуальные вопросы рассмотрели депутаты Тюменской гордумы на заседании постоянной комиссии по социальному развитию.

Депутаты Тюменской городской думы высоко оценивают деятельность волонтеров города. Об этом сказала председатель постоянной комиссии по социальному развитию гордумы Елена Бойко.

В 2022 году в проекты различной направленности, реализуемые на принципах добровольчества, были вовлечены более 135 тыс. человек. Количество таких людей в городе ежегодно увеличивается, заметил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич, выступая с докладом по теме.

Тюменские волонтеры работают по 15 направлениям деятельности, в том числе спортивном, событийном, медицинском, экологическом и других. Помимо этого, проводится большая работа по сбору гуманитарной помощи и поддержке жителей новых регионов РФ, участников СВО и их семей в рамках всероссийской акции #МыВместе. Участвуют жители всех возрастов. Большой вклад вносят добровольцы в проведение голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Большое значение имеет работа специализированных отрядов. В состав тюменского отделения национального совета по корпоративному волонтерству входит более 50 компаний.

В свою очередь городские власти оказывают финансовую поддержку волонтерским и другим общественным организациям. В 2022 году муниципальные гранты получили 29 социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму более 17 млн рублей. На 2023 год в на эти цели в бюджет заложено более 18 млн рублей.

Депутаты констатировали, что в Тюмени очень много отзывчивых людей, готовых прийти на помощь в сложную минуту. Отметили, что нужно больше награждать достойных почетным знаком Тюменской городской думы "За волонтерство и милосердие", который они утвердили в нынешнем созыве. При этом сами народные избранники активно участвуют в различных акциях и работают в волонтерском центре гордумы.

Депутат Андрей Потапов, который собрал отряд добровольцев для оказания помощи в тушении пожаров, отметил, что необходимо систематизировать работу волонтеров, чтобы управление стало более четким и внятным. "Большое количество людей, которые сами добровольно приехали с водой на своих машинах, зачастую создавали ряд проблем для пожарных. Мы столкнулись с отсутствием координации людей. Сейчас очень актуально отработать инструменты, которые позволяли согласовать действия стихийных волонтеров", — отметил Потапов.

Председатель постоянной комиссии по социальному развитию гордумы Елена Бойко, резюмируя высказывания депутатов, отметила, что волонтерство в Тюмени нужно развивать в системе. "Важно, чтобы каждый из нас понимал, что ему нужно сделать конкретно в данный момент. Сейчас все объединились. Люди понимают, как важно быть вместе и быть сильными. Здесь нельзя пользоваться статистикой. Многие, кто занимаются волонтерской деятельностью, не зарегистрированы на федеральной платформе. Помощь нуждающимся оказывают каждый день. Недавно мы видели, как на пожары отреагировали граждане и депутаты", — сказала Елена Бойко.