Компания "Золотые луга" принимает участие в поздравлении участников Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

День Победы – праздник, который живет в наших сердцах. Это день почитания поколения победителей. Компания "Золотые луга" принимает участие в совместном проекте "Покупай Тюменское" и Тюменского областного совета ветеранов войны и труда по поздравлению участников Великой Отечественной войны.

Накануне 9 мая тюменские производители объединились и предоставили свои товары для продуктовых наборов, которые волонтеры развезут для ветеранов. Всего сформировано около 120 пакетов, в которые вошли молочная продукция, мясные консервы, печенье, конфеты, вода и напитки.

"Мы сформировали подарки для ветеранов к 9 мая – это продуктовые наборы, всего около 100-120 штук. Поздравлять будем участников Великой Отечественной войны, их осталось немного. Хотим их порадовать, главное – это, конечно, внимание. Также в планах вручить наборы продуктов местного производство малолетним узникам концлагерей, они попали в плен совсем юными и пережили страшные испытания. В наборы вошло молоко "Золотые луга", тушенка от Ялуторовского мясокомбината, печенье от БКК, конфеты от Дома карамели "Ландрин", вода и газированные напитки от компании "Водопад". Мы рады, что производители откликнулись на наш призыв", - прокомментировала ответственный секретарь Тюменского областного совета ветеранов войны и труда Татьяна Рябухина.

В наборы вошло ультрапастеризованное молоко "Золотые луга" – его очень любят представители старшего поколения за качественный состав и удобство длительного хранения. До вскрытия его можно держать даже вне холодильника: ультрапастеризация позволяет сохранить вкус, состав и питательные свойства молока в течение нескольких месяцев. Это полностью натуральный продукт, без химических добавок, консервантов, заменителей и порошков. За счет технологии приготовления срок годности составляет 9 месяцев.

Молочные продукты очень важны в пожилом возрасте, как источник легкоусвояемого белка, кальция и полезных для пищеварения бактерий. Их регулярное употребление позволяет не только сохранить хорошее самочувствие, но и замедлить старение, поможет восстановить нехватку кальция в организме, а значит, защитит и укрепит костную систему.

"Мы сердечно благодарим всех ветеранов за их великий подвиг, героизм и отвагу! Конечно, не могли остаться в стороне, стараемся внести свой вклад в поздравление участников Великой Отечественной войны. Для каждого сотрудника компании это не только обязанность, но и большая честь. "Золотые луга" также на постоянной основе участвуют в поддержке проектов для тюменцев старшего поколения, например, в проведении оздоровительных тренировок, в которых участвуют тюменские долгожители. Это люди с удивительной энергий и силой духа, с которых стоит брать пример", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.