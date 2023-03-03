Тюменцы смогут создать эксклюзивный шоппер на мастер-классе

Фото с сайта ГАУК ТО "ТМПО"

Мастер-класс "ЭкоЛогика" по созданию шоппера состоится 8 марта в тюменском музее "Городская Дума". Его участники смогут создать модную сумку-шоппер с индивидуальным дизайном для себя или в подарок близкому человеку на Международный женский день.

На мастер-классе каждый сможет создать свой неповторимый дизайн шоппера, выбрав один из предложенных эскизов рисунков обитателей Тюменской области, представленных на выставке "Окно в природу". Готовая сумка станет стильным аксессуаром, который дополнит образ или станет отличным подарком.

Мастер-класс пройдет 8 марта, начало в 14:00, в музее "Городская Дума" по адресу: ул. Ленина, 2 (напротив Моста Влюбленных). Стоимость участия 650 руб./чел. Приобрести билет можно также в рамках программы "Пушкинская карта". Возрастное ограничение 6+.